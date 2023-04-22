سیاسة

نيجيرفان بارزاني يجدد تأكيده على مساندة الصحفيين وحرية التعبير

author_image مظفر مزوري
کوردستان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الصحافة الكوردية نقابة صحفيي كوردستان الذكرى السنوية حرية التعبير

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان له اليوم الصحفيين الكورد بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين بعد المائة للصحافة الكوردية والذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، مجدداً تاكيده على مساندة الصحفيين وحرية الصحافة والتعبير وحرية القلم والكتابة، داعياً الصحفيين الى التعامل مع الكلمة بمنتهى الامانة والمسؤولية.

 

وفيما يلي نص البيان

أبارك الذكرى السنوية الخامسة والعشرين بعد المائة للصحافة الكوردية والذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، راجياً لهم الموفقية، وتحية لذكرى وروح مقداد مدحت بدرخان، الرائد ناشر الجريدة الأولى (كوردستان).

في هذه الذكرى أجدد تأكيد كامل مساندتنا للصحفيين وحرية الصحافة والتعبير وحرية القلم والكتابة. فحرية الصحافة هي الأساس والركيزة الرئيسة لكل مجتمع حي ومتقدم، وهي من اللوازم الأولى لتعزيز الديمقراطية والحريات وحماية حقوق الإنسان، لهذا فإن حمايتها واجبة.

إن الكلمة مسؤولية، ولهذا أدعو صحفيي كوردستان إلى التعامل مع الكلمة بمنتهى الأمانة والمسؤولية، وأن ينقلوا الأخبار والأحداث بحرية ومهنية، ويؤدوا عملهم على أكمل وجه في إطار أخلاقيات الصحافة ليتمكنوا من ممارسة دورهم الحقيقي في الكشف عن الأخطاء والعيوب وتصحيحها.

تحية وسلاماً لكل الصحفيين الذين قدموا أرواحهم في النضال من أجل الحرية. طابت ذكراهم أبداً.

 

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

22 نيسان 2023

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف