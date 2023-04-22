نيجيرفان بارزاني يجدد تأكيده على مساندة الصحفيين وحرية التعبير

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان له اليوم الصحفيين الكورد بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين بعد المائة للصحافة الكوردية والذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، مجدداً تاكيده على مساندة الصحفيين وحرية الصحافة والتعبير وحرية القلم والكتابة، داعياً الصحفيين الى التعامل مع الكلمة بمنتهى الامانة والمسؤولية.

وفيما يلي نص البيان

أبارك الذكرى السنوية الخامسة والعشرين بعد المائة للصحافة الكوردية والذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، راجياً لهم الموفقية، وتحية لذكرى وروح مقداد مدحت بدرخان، الرائد ناشر الجريدة الأولى (كوردستان).

في هذه الذكرى أجدد تأكيد كامل مساندتنا للصحفيين وحرية الصحافة والتعبير وحرية القلم والكتابة. فحرية الصحافة هي الأساس والركيزة الرئيسة لكل مجتمع حي ومتقدم، وهي من اللوازم الأولى لتعزيز الديمقراطية والحريات وحماية حقوق الإنسان، لهذا فإن حمايتها واجبة.

إن الكلمة مسؤولية، ولهذا أدعو صحفيي كوردستان إلى التعامل مع الكلمة بمنتهى الأمانة والمسؤولية، وأن ينقلوا الأخبار والأحداث بحرية ومهنية، ويؤدوا عملهم على أكمل وجه في إطار أخلاقيات الصحافة ليتمكنوا من ممارسة دورهم الحقيقي في الكشف عن الأخطاء والعيوب وتصحيحها.

تحية وسلاماً لكل الصحفيين الذين قدموا أرواحهم في النضال من أجل الحرية. طابت ذكراهم أبداً.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

22 نيسان 2023