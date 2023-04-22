أمن

القوات الامنية تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف أسواق كركوك

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت  القوات الامنية عن إحباطها مخططاً إرهابياً لاستهداف أسواق كركوك من قبل عناصر داعش الارهابي، مؤكدة أنها تمكنت من الاطاحة بإثنين من عناصر داعش الارهابي.

وقال جهاز الامن الوطني العراقي في بيان له اليوم السبت "بعملية نوعية وجهد ميداني واستخباري تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بالتنسيق مع قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وقيادة شرطة المحافظة من الإطاحة بإثنين من عناصر داعش الإرهابي أحدهما عنصر بارز يكنى بـ "أبو دجانة".

وأضاف البيان "عملية الإعتقال جرت وفقاً لمذكرات قضائية بعد أقل من ساعات على استهدافهما نقطة للشرطة المحلية في المحافظة".

وأوضح البيان أنه "أثناء سير التحقيق إعترف الإرهابيان بأنهما كانا يرومان استهداف المواطنين والأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام المقبلة بهدف زعزعة الأمن وخلق حالة من الرعب والفوضى عبر سلسلة تفجيرات في الأسواق العامة المكتظة بالمواطنين، لكن يقظة وهمة أبطال جهازنا أحبطت تلك المخططات الارهابية".

وأشار البيان الى أنه "تبين أن المكنى "أبو دجانة" والذي جدد مؤخراً البيعة لعصابات داعش الإرهابية سبق وأن قام بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريات الشرطة، فضلاً عن قيامه باستهداف إحدى عجلاتهم برمانة يدوية أدت الى إستشهاد أحد المنتسبين، إضافة لكونه المسؤول عن فتح مضافة لإحدى المفارز الإرهابية في ناحية ليلان بكركوك".

وأكد البيان أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصوليا وتم إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون".

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