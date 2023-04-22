في ذكرى يوم الصحافة الكوردية.. أكثر من 7000 صحفي يعملون في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- يصادف اليوم السبت 22 نيسان 2023 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين بعد المائة لاصدار أول صحيفة كوردية، وبحسب وزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان فان هناك 144 قناة تلفزيونية و 147 محطة إذاعية في كوردستان.

وحسب الاحصائية الرسمية لوزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان "فإن هناك 144 قناة تلفزيونية و 147 محطة إذاعية وأكثر من سبعة الالاف صحفي يعملون في كوردستان".

المحطة الاذاعية "صوت كوردستان" هي أول مؤسسة إعلامية تم تسجيلها رسمياً في وزارة الثقافة".

وقال مدير إذاعة صوت كوردستان عبدالرزاق علي لكوردستان24" بعد انتفاضة شعب كوردستان جاءت فرصة ذهبية للمؤسسات الاعلامية، لان الانتفاضة خلقت حرية واسعة، وتشكيل برلمان وحكومة كوردستان أصبحا سبباً لزيادة المؤسسات الاعلامية في كوردستان".

إذاعة "صوت كوردستان" هي أقدم محطة إعلامية كوردية تأسست في 29 سبتمبر 1963 في الجبال أثناء قيام الثورة الكوردية آنذاك".

وفي وقت سابق من اليوم أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بياناً بمناسبة الذكرة السنوية الـ125 للصحافة الكوردية وإصدار العدد الاول لصحيفة كوردستان على يد الراحل مقداد مدحت بدرخان، والذكرى السنوية لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، وعبر عن احترامه وتقديره لكافة الصحفيين والكتاب والمثقفين الكوردستانيين الذين قدموا من خلال أفكارهم خدمات جليلة للغة والثقافة الكوردية والقضية المشروعة للشعب الكوردستاني.