سیاسة

روسيا تعلن طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً

author_image أحمد حاجي
مبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية
العالم روسيا طرد دبلوماسيين ألمان 20 دبلوماسي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية السبت طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً، كردّ انتقامي على إجراء مماثل اتخذته برلين، ولكن ألمانيا لم تؤكّده.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لقناة "زفيزدا" الحكومية، إنّه تمّ طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً من روسيا.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تؤكد برلين طرد دبلوماسيين روساً، مشيرة فقط إلى أنها كانت "على اتصال" بموسكو "في الأسابيع الأخيرة بشأن قضايا تتعلّق بالموظفين".

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