سیاسة

"هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم" تصدر بياناً في حادثة "بلكانة"

نتوجه إلى رئاسة الجمهورية والوزراء والكتل الكوردية في بغداد، إلى ممارسة صلاحياتهم الدستورية لتنفيذ هذه المادة الدستورية
author_image أحمد حاجي
کوردستان كركوك بلكانة الوافدون العرب الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم بياناً، اليوم السبت، بخصوص الاعتداء ومهاجمة المواطنين الكورد في قرية بلكانة في كركوك.

وفيما يلي نص البيان:

للأسف، مرة أخرى في منطقة سركران وتحديداً في حدود قرية بلكانة التابعة لمحافظة كركوك، يتم استفزاز السكان الكورد، وعوضاً عن الاحتفال بأول أيام عيد الفطر وتوزيع ضيافة العيد، يقوم العرب الوافدون بالاعتداء على الكورد في تلك المنطقة، ويحولون فرحة العيد إلى فوضى وتهديدات، ويهاجمون الكورد الذين هم أصحاب الأرض.

للأسف، هذه الهجمات لا زالت مستمرة في ظل الحكومات المتعاقبة بعد سقوط نظام صدام، الأمر الذي يضع المحاكم والعدالة في العراق أمام مسؤولية كبيرة، وفي الوقت الذي ندين ونعبر عن استنكارنا الشديد لمثل هذه الأعمال، فإننا نطالب من حكومة السيد محمد شياع السوداني وضع حد لهذه الاعتداءات، والعمل على عدم تكرارها كما يحدث الآن.

وفي ذات الوقت، ندعو إلى أن يكون الدستور والقوانين النافذة أساساً لحل القضايا والخلافات، لأن التهديدات والهجمات لن تشفي الجراح، ولن تؤدي هذه الأعمال إلى إسكات المواطنين الكورد في تلك المنطقة.

وأخيراً نطمئن الجميع بأنه وبفضل جهود الطيبين فإن الوضع في المنطقة آمن الآن، لكننا نعتقد بأن المبدأ العام للمادة 140 هو المعالجة الجذرية للمشاكل، وفي هذا الصدد نتوجه إلى رئاسة الجمهورية والوزراء والكتل الكوردية في بغداد، لممارسة صلاحياتهم الدستورية لتنفيذ هذه المادة الدستورية، ومضاعفة جهودهم للحيلولة دون استمرار هذه الانتهاكات والتجاوزات القانونية.

الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم

22 نيسان 2023

 

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