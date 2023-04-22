رئاسة الحكومة العراقية تنفي إجراء تغييرات في مناصب إداريّة عليا

أربيل (كوردستان 24)- نفت رئاسة مجلس الوزراء العراقي الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المحلية عن "تغييرات في مناصب إدارية عليا في الدولة العراقية".

واعتبر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن " كلَّ ما يجري تداوله هو أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام".

وفيما يأتي نص بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:

تداولت بعض المنصّات الإعلامية، أخباراً عن تغييرات في مناصب إدارية عليا في الدولة العراقية.

ونؤكد هنا أنَّ كلَّ ما يجري تداوله هو أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام.

كما نودُّ أن نشير إلى أنَّه في حال وجود أي إجراء أو قرار إداريّ يخصُ عمل الحكومة، فسيتمّ نشره بكلِّ وضوحٍ وشفافيَّةٍ في المنصّات الإعلامية الرسمية كما هو معروف ومعتاد.

لذا نهيب بالإعلام المهني توخي الدقّة في نشر مثل هذه الأخبارِ وتداولِها، واعتماد المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، من أجل ضمان المهنية وتفويت الفرصة عمَّن يحاول تعكير صفو الأوضاع العامّة في البلاد.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

22- نيسان- 2023