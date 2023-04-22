اقتصاد

قبرص تؤكد اتخاذ إجراءات في حق من يخالف العقوبات المفروضة على روسيا

وأضاف أن السلطات أغلقت في السنوات الأخيرة 43 ألف شركة وهمية و123 ألف حساب مصرفي "مشبوه".
author_image أحمد حاجي
الشرق الاوسط قبرص إتخاذ إجراءات العقوبات على روسيا

أربيل (كوردستان 24)- أكدت قبرص السبت أنها اتخذت إجراءات صارمة في حق أشخاص تتهمهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمساعدة أثرياء روساً مقربين من السلطة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال مفوض الشؤون المالية القبرصي بافلوس يوانو لمحطة "سي واي بي سي" إن أصول الأشخاص والكيانات المعنيين جُمّدت.

وذكرت صحيفة "فيليليفتيروس" الناطقة باليونانية أن مصرف "بنك أوف سايبروس" الرئيسي في البلد "أبلغ أربعة آلاف من زبائنه الذين يحملون جواز سفر روسياً ولا يقيمون في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي بأن حساباتهم أغلقت".

وتستقبل قبرص منذ سنوات جالية روسية كبيرة لا سيما في مدينة ليماسول الساحلية في جنوب الجزيرة.

وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة على 13 مواطناً قبرصياً أو يحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية، عقوبات لمساعداتهم أثرياء روساً مقربين من السلطة على إخفاء أصولهم إثر بدء الحرب في أوكرانيا في شباط فبراير 2022.

وأكد الناطق باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس لياينبيتيس خلال الأسبوع الحالي أن السلطات تتعهد ملاحقة أي قبرصي تتهمه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالسماح لأوليغارش روس بالالتفاف على العقوبات.

وأفاد أن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اتصل بواشنطن ولندن للحصول على أدلة تدين الأشخاص الضالعين في هذه القضايا لفتح تحقيق في حقهم في بلدهم.

وقال حاكم بنك قبرص المركزي كونستانتينوس هيرودوتو خلال الأسبوع الحالي أيضاً إن المصارف القبرصية جمدت حسابات 13 شخصاً متهماً وعدد من الشركات التي تتخذ من قبرص مقراً لها.

وأضاف أن السلطات أغلقت في السنوات الأخيرة 43 ألف شركة وهمية و123 ألف حساب مصرفي "مشبوه".

وأكد حاكم المصرف المركزي أيضاً أن 2,2% من كل الودائع المصرفية في الجزيرة عائدة لمواطنين روس راهناً.

وأعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 12 نيسان أبريل فرض عقوبات على مقربين من أوليغارش روس من بينهم أفراد من أوساط رومان أبراموفيتش وعليشر عثمانوف، متهمين بمساعدتهم على إخفاء أصول لهم.

وبين هؤلاء مواطنان قبرصيان هما ديميتريس يوانيديس وخريستودولوس فاسيلياديس. وتفيد لندن أن الأول يقف وراء شركات غير مقيمة استخدمها أبراموفيتش لإخفاء 760 مليون جنيه استرليني (863 مليون يورو) قبل أن تفرض عليه عقوبات إثر بدء الحرب في أوكرانيا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف