مكتب رئيس الوزراء ينفي وجود تغييرات في مناصب إدارية عليا بالدولة العراقية

أربيل (كوردستان 24 ) - نفى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ، وجود تغييرات في مناصب إدارية عليا بالدولة العراقية.

وقال بيان للمكتب الاعلامي، وتابعته كوردستان 24 ، ان "بعض المنصّات الإعلامية تداولت أخباراً عن تغييرات في مناصب إدارية عليا في الدولة العراقية".

واضاف البيان، ان "كلَّ ما يجري تداوله هو أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام"، واشار إلى أنَّه "في حال وجود أي إجراء أو قرار إداريّ يخصُ عمل الحكومة، فسيتمّ نشره بكلِّ وضوحٍ وشفافيَّةٍ في المنصّات الإعلامية الرسمية كما هو معروف ومعتاد".

منوهاً الى وجوب "توخي الدقّة في نشر مثل هذه الأخبارِ وتداولِها، واعتماد المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، من أجل ضمان المهنية وتفويت الفرصة عمَّن يحاول تعكير صفو الأوضاع العامّة في البلاد".