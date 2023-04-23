العراق يعلن تأجيل إجلاء رعاياه من السودان إلى إشعار آخر

أربيل (كوردستان 24 ) - أصدرت السفارة العراقية في الخرطوم تنويها بشأن إجلاء المواطنين العراقيين العالقين بسبب اندلاع المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني و قوات الرد السريع.

و نشرت السفارة في بيان مقتضب تابعته كوردستان 24 ، أنه: "نظرا للزخم الحاصل على السفارة الإماراتية من الجاليات الأخرى سيكون الإجلاء على الوجبة الثانية وليس وجبة اليوم الأحد ولحين تبليغ السفارة من الجانب الإماراتي على الوجبة الثانية".

يشار إلى أن سفارة العراق في الخرطوم أعلنت في وقت سابق العمل بالتنسيق مع الجانب الإماراتي حول إجلاء الجالية العراقية إلى بورتسودان برا،فيما دعت من يرغب بالسفر الى بورتسودان ارسال جوازات السفر ورقم الهاتف فورا ويكون التجمع في بيت السفير الاماراتي في حي الراقي اليوم الاحد الساعة السادسة صباحا.