سیاسة

العراق يعلن تأجيل إجلاء رعاياه من السودان إلى إشعار آخر

" سفارة العراق نسقت مع الجانب الإماراتي حول إجلاء الجالية العراقية "
author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أصدرت السفارة العراقية في الخرطوم تنويها بشأن إجلاء المواطنين العراقيين العالقين بسبب اندلاع المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني و قوات الرد السريع.

و نشرت السفارة في بيان مقتضب تابعته كوردستان 24 ، أنه: "نظرا للزخم الحاصل على السفارة الإماراتية من الجاليات الأخرى سيكون الإجلاء على الوجبة الثانية وليس وجبة اليوم الأحد ولحين تبليغ السفارة من الجانب الإماراتي على الوجبة الثانية".

 يشار إلى أن سفارة العراق في الخرطوم أعلنت في وقت سابق العمل بالتنسيق مع الجانب الإماراتي حول إجلاء الجالية العراقية إلى بورتسودان برا،فيما دعت من يرغب بالسفر الى بورتسودان ارسال جوازات السفر ورقم الهاتف فورا ويكون التجمع في بيت السفير الاماراتي في حي الراقي اليوم  الاحد الساعة السادسة صباحا.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف