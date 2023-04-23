سیاسة

الخارجية تعلن اجلاء 14 مواطناً عراقياً من السودان

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، اجلاء 14 مواطناً عراقياً من السودان الذي تدور فيه منذ اكثر من أسبوع اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تابعته كوردستان 24 ، "بمتابعة وزير الخارجيّة، نجحنا بإجلاء 14 مواطن عراقي من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورسودان،بناءاً على طلبهم،ونواصل جهودنا متعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية".

وأضاف، "نعمل بإستجابة وطنيّة وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية الكريمة في الخرطوم".

ولفت الصحّاف الى "تخصيص أرقام ساخنة لتلقي الإتصالات والإستجابة لمناشدات أبناء الجالية رغم صعوبة الوضع هناك

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