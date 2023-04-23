سیاسة

الزراعة النيابية تكشف عن شروط تركية على العراق لإعادة فتح المياه

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العراق

أربيل (كوردستان 24 )- كشفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الأحد، عن شروط أنقرة المفروضة على بغداد لاعادة فتح المياه مرة أخرى، فيما طالبت بتضمين عدة مقترحات بموازنة 2023 الخاصة بالقطاع الزراعي. 
وقال عضو اللجنة، رفيق الصالحي، في تصريحات صحفية ، إن "تركيا فرضت عدة شروط على العراق، مقابل فتح المياه عبر سدودها ووصولها الى الانهار العراقية"، مبيناً أن "من هذه الشروط،: إخراج حزب العمال الكوردستاني من العراق: كونه يمثل جهة معارضة للحكومة التركية".
وأضاف: "اما المطالب الأخرى فقد تمثلت بعقد المزيد من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية، والتي تخدم مصالح أنقرة بشكل كبير"، مبينًا أن "تركيا تحاول استغلال العراق بشأن أزمة المياه لتحقيق ما ترجو اليه من مصالح".

ويعاني العراق في السنوات الأخيرة، من أزمة مياه كبيرة: نتيجة شحة الكميات الواصلة اليه من تركيا إضافة الى قلة الامطار .

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