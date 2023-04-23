سیاسة

فيان دخيل تقرُّ بصعوبة استحداث محافظة سنجار بسبب تلعفر

author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أقرّت عضو مجلس النواب العراقي عن الكورد الإيزيديين المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل، اليوم الأحد، بصعوبة استحداث محافظة سنجار جراء وجود قرار من قبل مجلس الوزراء العراقي يقضي بتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة.

صرّحت دخيل بذلك دخيل خلال استضافتها في المنتدى الايزيدي للحوار الذي انعقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت دخيل، إن قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث محافظة تلعفر يعد مشكلة لأنه من الصعوبة بمكان تحويل سنجار إلى محافظة لقرب المسافة بين القضاءين، والتي تصل تقريبا إلى 60 كلم.

وأضافت أن، اقرار البرلمان العراقي بما تعرض له الايزيديون ابادة جماعية ليس صعبا، مستدركة بالقول: لكن التزامات الحكومة بقانون يثبت ما حصل هو جريمة ابادة جماعية هذا هو المهم.

ووافق مجلس الوزراء في مطلع العام 2014 على مشروع قانون استحداث محافظة تلعفر في جمهورية العراق واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين ( 61/البند اولا و 80/ البند ثانيا ) من الدستور.

وتم إنشاء قضاء سنجار في العام 1934م بموجب مرسوم ملكي. بعد ثورة الأيزيديين العام 1935م، تم وضع المنطقة تحت السيطرة العسكرية حينها.

هذا ويوجد نحو 300 ألف إيزيدي في مخيمات النازحين، معظمهم في إقليم كوردستان فيما لم يعد سوى أكثر من 20 الف أُسرة إلى قضاء سنجار وذلك بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش.

يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف