محميةٌ سودانية تطلق نداء استغاثة لإنقاذ أسودها الجائعة

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت حديقة السودان للحياة البرية نداء مساعدة للحيوانات الموجودة في الحديقة، من بينها 25 أسداً جائعاً، مع انقطاع الكهرباء ونقص الطعام.

يأتي ذلك، بينما تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع والتي أدت لمقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 آخرين.

وقالت حديقة السودان للحياة البرية في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن "وضع الحديقة والحيوانات أصبح حرجاً للغاية"، بحسب فرانس برس.

وتقع الحديقة في الباقير جنوب شرق الخرطوم، قرب أحد المقرات العسكرية "التي تشهد اشتباكات بصورة يومية".

وجاء في بيان الحديقة: "ضاق الحصار علينا لانقطاع الكهرباء وبدأ ينفد مخزوننا من أكل وشرب الحيوانات"، مؤكداً "نواجه كل المخاطر بصورة يومية لأداء واجباتنا تجاه الحيوانات".

وتأوي الحديقة 25 من الأسود إضافة إلى ستة ضباع والعديد من القرود والطيور، وستة غزلان واثنين من الجِمال، إضافة إلى كلاب وسناجب وقطط برية.

وقالت الحديقة البرية في البيان: "تمت سرقة سيارتنا التي نستخدمها في أداء مهامنا وحتى الوقود صار يستحيل توفيره".

ويدير المحمية التي افتتحت عام 2020 متطوعون، كانوا قد رووا في السابق كيف يقومون بتوزيع ما بين 5 إلى 10 كيلوغرامات من اللحم على كل أسد وعلى حفنة من الضباع.

ولم يعد هناك سوى 20 ألف أسد في المناطق البرية في أفريقيا، من بينها حفنة تعيش في السودان في حديقة الدندر الوطنية قرب الحدود مع إثيوبيا.