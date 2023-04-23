مجتمع

رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيهاً للقادة الأمنيين

وأضاف أن "السوداني قدّم التهاني للحاضرين ولعوائلهم".
author_image أحمد حاجي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
العراق السوداني القادة الأمنيين عيد الفطر المبارك

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توجيهاً للقادة الأمنيين، فيما حثهم على الالتزام بالمهنية والانضباط العالي في أداء واجباتهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته مؤسسة كوردستان، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، المهنّئين بعيد الفطر المبارك من القادة الأمنيين في وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، وهيئة الحشد الشعبي، وقيادة العمليات المشتركة".

وأضاف أن "السوداني قدّم التهاني للحاضرين ولعوائلهم"، مشيداً "ببطولاتهم في مواجهة الإرهاب والتصدّي للجريمة المنظمة وكلّ ما يعكّر صفو الأمن في البلاد".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة "القادة الأمنيين ببذل كلّ الجهود من أجل العراق، والتواصل الميداني مع منتسبيهم، وحثهم على الالتزام بالمهنية والانضباط العالي في أداء واجباتهم، حفاظاً على أمن البلد ومقدّرات شعبه".

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