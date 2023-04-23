أذربيجان أقامت نقطة تفتيش عند مدخل ممر حيوي إلى أرمينيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أذربيجان الأحد أنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق الحيوي الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ والمعروف بـاسم "ممر لاتشين"، وهو قرار "غير مقبول" بالنسبة ليريفان.

وأعلن حرس الحدود الأذربيجاني في بيان "اعتباراً من الساعة 12,00 (08,00 ت غ) في 23 نيسان أبريل أقامت أذربيجان نقطة تفتيش على الأراضي الخاضعة لسيطرتها عند مدخل طريق لاتشين-خانكيندي"، رداً على تحرك مماثل اتخذته يريفان السبت.

وأكدت أذربيجان أن هذا الإجراء وهو الأول منذ الحرب الخاطفة التي دارت بين أذربيجان وأرمينيا في العام 2020، اتخذ "لمنع النقل غير المشروع للعمالة والأسلحة والألغام من أراضي أرمينيا إلى العصابات غير الشرعية المؤلفة من قطاع الطرق الأرمن على الأراضي الأذربيجانية".

وأكدت الخارجية الأذربيجانية في بيان أنه "في 22 نيسان أبريل سجلت كاميرات المراقبة التابعة لوزارة الدفاع دخول حاويتين إلى الأراضي الأذربيجانية لأغراض عسكرية وقافلة آليات عسكرية أرمينية خلافاً للإعلان الثلاثي ومعايير ومبادئ القانون الدولي"، منددة بـ "الاستفزازات" من جانب يريفان.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن إقامة نقطة تفتيش "ستؤدي إلى الشفافية في التحركات(...) وبسط سيادة القانون وبالتالي ضمان سلامة وأمن التحركات".

وبحسب حرس الحدود الأذربيجاني تم "إبلاغ" قوة حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة و"مركز المراقبة الروسي-التركي" بهذا القرار.

ونددت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان لها بـ "الاستفزاز الجديد مع ذرائع كاذبة لا أساس لها".

وتابع البيان أن هذه الخطوة الجديدة "غير مقبولة".

منذ أشهر تحذر أرمينيا أيضاً من "أزمة إنسانية" في قره باغ بسبب الحصار الأذربيجاني - وهو ما تنفيه باكو - في منطقة ممر لاتشين مما تسبب في نقص الأدوية والغذاء وانقطاع التيار الكهربائي.

ودعا الممثلون الإنفصاليون في ناغورني قره باغ موسكو، الوسيط في النزاع، إلى "بدء المباحثات فوراً" لا سيما "لمنع إقامة نقطة تفتيش أذربيجانية".

وقال ممثلوهم الأمنيون في بيان "نتوقع إتخاذ إجراءات فعالة لحل المشاكل الأمنية في أسرع وقت ممكن" لسكان الجيب المتنازع عليه.

حادث إطلاق نار جديد

دارت حرب في 2020 بين أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان في القوقاز، للسيطرة على جيب ناغورني قره باغ.

غير أن الاشتباكات في ناغورني قره باغ أو عند الحدود بين البلدين ما زالت تندلع بشكل دوري.

أفادت وزارة الدفاع الأرمينية الأحد عن مقتل أحد جنودها "نتيجة نيران معادية" ظهرا بالقرب من الحدود.

من جهته "نفى" وزير الدفاع الأذربيجاني هذه المعلومات "الكاذبة" قائلاً من ناحية أخرى إنه "تعرض لنيران أرمنية" بعد ظهر الأحد.

وجاء في بيان أنه "تم إتخاذ إجراءات للرد بالشكل المناسب" من دون مزيد من التفاصيل.

وناغورني قره باغ منطقة جبلية يسكنها الأرمن بشكل أساسي، وقد انفصلت عن أذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وما زال هذا الجيب يسمم العلاقات بين يريفان وباكو على الرغم من المحاولات الروسية والأوروبية والأمريكية للوساطة.

وانتهى النزاع الأول في مطلع التسعينات في مرحلة تفكك الاتحاد السوفياتي، والذي تسبب في مقتل 30 ألف شخص، بانتصار الأرمن بدعم من موسكو.

لكن أذربيجان حققت نصراً في خريف 2020 خلال الحرب الثانية التي خلفت 6500 قتيل وسمحت لها باستعادة الكثير من الأراضي.