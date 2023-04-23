الموارد المائية تعلن عن اتفاقٍ لإنشاء 3 سدود في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، عن اتفاق على إنشاء ثلاثة سدود في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن" وزير الموارد المائية عون ذياب اتفق مع وفد حكومة كوردستان الذي زار بغداد مؤخراً على إنشاء 3 سدود، هي (سد دلگا) و(منداوة) و(باكرمان)".

وأضاف أن" الطاقة الخزنية الحالية في السدود العراقية تزيد عن 9 مليارات م3، وخطة الوزارة للموسم الصيفي ستركز على تأمين مياه الشرب والبستنة بالدرجة الأولى".

لافتاً إلى أنه" في حال توفر خزين إضافي فسيكون بالإمكان زراعة بعض الخضروات"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وفي وقتٍ سابق، ناقش وزير الموارد المائية عون ذياب مع وفد من حكومة كوردستان، تنفيذ عدد من السدود لحصاد المياه في الإقليم والجدوى من تنفيذها وفقاً لما أقر بالدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي والمعدة لغاية العام 2035.

وجرى خلال اللقاء "مناقشة تنفيذ سدود حصاد المياه والجدوى من تنفيذها، كذلك إنشاء الإقليم عدداً من السدود".

وشدّد الوزير العراقي على "أهمية التنسيق العالي مع الإقليم في تشغيل منظومات السيطرة الخزنية، والاستفادة من الخبرات لدعم قطاع الموارد المائية في البلاد، في ضوء التوسع السكاني والذي يقابله نقص الواردات المائية".

وأكد وزير الموارد المائية، بحسب البيان،" أهمية التعاون الجاد والتواصل مع الإقليم، لتأمين المياه لمستحقيها، كون إدارة ملف المياه مسألة إنسانية والمحافظة على تأمينها واجب وطني".