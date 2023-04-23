ریاضة

بركلات الترجيح.. مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

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من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون (موقع كورة)
من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون (موقع كورة)
العالم مانشستر يونايتد برايتون مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنكليزي

أربيل (كوردستان 24)- تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على برايتون بركلات الترجيح (7-6)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، على ملعب ويمبلي، مساء اليوم الأحد، ليضرب موعداً مع مانشستر سيتي في نهائي البطولة المحلية.

وكان نادي مانشستر سيتي تأهل أمس السبت إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بثلاثيةٍ دون رد سجّلها اللاعب الجزائري رياض محرز، وفق موقع كورة.

وسيقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2022-2023 مساء السبت الموافق 3 يونيو حزيران بين مانشستر سيتي وبرايتون على ملعب ويمبلي.

 

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