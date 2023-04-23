سیاسة

فيان دخيل: وزارة الهجرة العراقية لم تقدم شيئاً للنازحين.. لذا نطالب بحلها

وتابعت "ينبغي على الحكومة الاتحادية العمل على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من سنجار".
author_image أحمد حاجي
المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل
المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل
کوردستان فيان دخيل وزارة الهجرة العراقية النازحين تطبيع الأوضاع في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- قالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، إن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية هي من أكثر الوزارات فساداً، ولم تقدم شيئاً للنازحين، لذا نطالب بحلها.

وقالت فيان دخيل في مقابلة مع كوردستان 24، "لحد الآن لم تصنف الحكومة العراقية ما حدث للإيزيديين جريمة إبادة جماعية، بينما صنفتها 10 دول أجنبية بأنها جريمة إبادة جماعية".

وأضافت أنه "تم إتخاذ إجراءات جيدة لتطبيع الأوضاع في سنجار، بما في ذلك تسجيل أسماء 2500 شاب في صفوف الشرطة"، مشيرة إلى أنه "أُدرج ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية".

وتابعت "ينبغي على الحكومة الاتحادية العمل على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من سنجار".

ووزارة الهجرة والمهجرين هي وزارة عراقية، يمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله، تأسست عام 2009، كانت عبارة عن هيئة تسمى هيئة المرحلين والنازحين.

وتهدف إلى رعاية النازحين داخل وخارج العراق والمرحلين والعائدين، والمهجرين الذين أُسقطت عنهم الجنسية بموجب القرار (666) لسنة 1980، واللاجئين العراقيين واللاجئين الفلسطينين الذين أُجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948.

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