سیاسة

البرلمان العراقي في صدد تفعيل قانون "من أين لك هذا؟" لملاحقة الفاسدين

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مبنى مجلس النواب العراقي (وكالات)
مبنى مجلس النواب العراقي (وكالات)
العراق مجلس النواب العراقي البرلمان العراقي سروة عبد الواحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن التوجه لمنح صلاحيات واسعة لهيئة النزاهة بعد تعديل قانونها.

واعتبرت عضو اللجنة النائبة، سروة عبد الواحد، أن إجراء تعديل على قانون هيئة النزاهة "سيمنح بعض التعديلات التي تخدم توسيع صلاحيات الهيئة".

وأوضحت أن "تفعيل قانون (من أين لك هذا؟) سيسهم كذلك في الحد من الفساد"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

في غضون ذلك، أكّدت عبد الواحد أن "الصلاحيات عندما تتوسّع لهيئة النزاهة ستجعلها أمام مسؤوليات أكبر".

وفي وقتٍ سابق، أكدت لجنة النزاهة النيابية توجه الحكومة لتنفيذ إجراءات فعلية في الأيام المقبلة لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق.

مشيرةً في الوقت ذاته، إلى أن تفعيل قانون "من أين لك هذا؟"، الذي ينتظر التشريع، سيدعم إجراءات ملاحقة الفاسدين.

 

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