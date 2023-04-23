اليونسكو تحتفي باليوم العالمي للكتاب

أربيل (كوردستان 24)- احتفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" باليوم العالمي للكتاب، الذي يصادف الـ 23 نيسان من كل عام.

وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر: "يوماً عالمياً سعيداً للكتاب وحقوق المؤلف، دعونا نحتفي بقدرة الكتب على السفر بنا إلى عوالم جديدة وتوسيع آفاقنا وإطلاق العنان لمخيّلتنا، فما هو الكتاب الذي غيّر حياتك؟".

وعقد أول احتفال لليوم العالمي للكتاب عام 1995، وهو احتفالٌ يشمل أيضاً الاحتفال بحقوق الكتاب والمؤلفين.

يأتي هذا اليوم للاهتمام بحركة النشر والتأليف، وتبني المبادرات والمشروعات الطموحة التي تعزز الحركة الثقافية والارتقاء بالمجال الأدبي والمعرفي، وترسيخ مكانة القراءة لدى شرائح المجتمع كافة.

ويبرز هذا اليوم أهمية الكتاب ومدّ الجسور بين الثقافات وإثراء صناعة الكتاب وتعزيز التمتع بالكتب والقراءة، بوصفها حلقة وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي كقيمة ثقافية ومعرفية.

ويعدُّ توقيت اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، تاريخ رمزي في عالم الأدب، كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين، مثل وليم شكسبير، غارثيلاسو دي لافيغا، وميغيل دي ثيربانتس.

وضمن احتفالات منظمة اليونسكو بهذا اليوم، تقوم المنظمة بالتعاون مع منظمات دولية معنية بصناعة الكتب، باختيار مدينة كعاصمة دولية للكتاب.