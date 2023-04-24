سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يستذكر قصف جامعة السليمانية وقلعة دزة ويجدد المساندة والدعم

" الاستهداف كان محاولة عقيمة من جانب النظام السابق لكسر إرادة الشعب والحركة التحررية الكوردستانية"
author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - استذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، قصف جامعة السليمانية وقلعة دزة من قبل النظام السابق في سبعينيات القرن الماضي، مجددا المساندة والدعم لأبناء تلك المناطق. 

وقال نيجيرفان بارزاني، في بيان ورد الى كوردستان 24 ، "في الذكرى التاسعة والأربعين لقصف جامعة السليمانية ومدينة قلعة دزة، نحيي بإجلال ذكرى شهداء وضحايا تلك الجريمة التي ارتكبها النظام العراقي السابق، وننحني إكباراً في حضرة أرواحهم الطاهرة، ونحيي أهاليهم وذويهم الشامخين".

وأضاف "كان استهداف جامعة السليمانية ومدينة قلعة دزة، محاولة عقيمة أخرى من جانب النظام لكسر إرادة الشعب والحركة التحررية الكوردستانية، بيد ان استشهاد طلبة وأساتذة الجامعة والمدنيين من أبناء قلعة دزة أضاف المزيد من الحماسة والعزيمة لروح التصدي عند شعب كوردستان الذي واصل بهمة أعلى كفاحه ونضاله في سبيل التحرر".

وتابع، "في هذه الذكرى، نجدد تأكيد مساندتنا الكاملة لمطالب أبناء قلعة دزة وبشدر الوطنيين، ونؤكد وجوب تقديم المزيد من الخدمات لهذه المنطقة ومن الأوجه كافة"، موضحا أن "منطقة بشدر كانت على الدوام واحدة من قلاع ثورات وانتفاضات كوردستان وقدمت الكثير من الشهداء والتضحيات الجسام في سبيل الحرية".

وكانت مدينة قلعة دزة قد تعرضت للقصف الجوي من قبل النظام السابق في 24 من نيسان عام 1974، وبقيت المدينة مدمرة تسع سنوات لغاية انتفاضة عام 1982 بسبب رسم الخطوط الحمراء في المنطقة من قبل، وبعد انتفاضة الشعب الكوردستاني عام 1991 أعيد إعمار المدينة من جديد

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