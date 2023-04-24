سیاسة

وزير الدفاع التركي : وزراء دفاع وإستخبارات تركيا وسوريا وروسيا وإيران يجتمعون غدا في موسكو

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ترکیا

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات "تركيا وروسيا سوريا وإيران" يوم غد الثلاثاء في موسكو.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أكار في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات، موضحا أن "الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه اللقاءات".

وقال أكار إن أنقرة تتوقع "تطورات إيجابية" عقب الاجتماع المرتقب، مؤكدا "هدفنا هو حل المشاكل هنا من خلال المفاوضات وضمان إحلال السلام والهدوء في المنطقة بأسرع ما يمكن".

وقال الوزير التركي إن بلاده "حاسمة في مكافحة الإرهاب"، في الوقت الذي "تعارض فيه الهجرة الإضافية وتهدف لعودة السوريين المقيمين في تركيا بشكل آمن وطوعي".

وتابع: "لدينا إخوة وأخوات سوريون نجتمع معهم، سواء كانوا في تركيا أو سوريا. ليس واردا أن نتخذ أي قرار يعرضهم للخطر. نحن نتبع سياسة واضحة جدا في هذا الشأن".

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