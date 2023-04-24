سیاسة

رئيس مؤتمر صحوة العراق للسوداني: متنفذون بالنظام السابق تسللوا الى الاجهزة الامنية

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - قال رئيس مؤتمر صحوة العراق  احمد ابو ريشة، اليوم الاثنين، أن متنفذين في النظام السابق قد تسللوا مجددا الى الاجهزة الامنية، داعيا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى التخلص منهم "بلا رحمة". 

وجاء في بيان للمؤتمر، تابعته كوردستان 24 ، إن بعض السيئين الانتهازيين المتنفذين في الأجهزة الامنية بزمن النظام السابق؛ تسللوا إلى هذه الاجهزة مجدداً من خلال تقديم الولاءات المزيفة"، مضيفا "بقي الأنبل والأكفأ مركوناً ومهملاً لعزة نفسه فلم يطرق بابه أحد، فيما استمر المنتفعون بفسادهم وسوء إدارتهم".

وتابع، " أتمنى على دولة رئيس الوزراء أن يعمل على إصلاح هذه الأجهزة وتخليصها من هؤلاء والإطاحة بهم دون رحمة"، مشددا على ان "لا حصانة ولا استثناء لفاسد".

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