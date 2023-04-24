مسرور بارزاني : بكل مجد نستذكر شهداء شعب كوردستانش

استذكر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين، الذكرى السنویة لقصف مدينة قلعة دزة، من قبل النظام السابق في سبعينيات القرن الماضي.

وقال مسرور بارزاني عبر تدوينة على حسابه في تويتر قائلا : بكل مجد نستذكر شهداء قلعة دزة وجميع شهداء شعب كوردستان .

وأضاف :في الذكرى السنوية لجريمتي قصف مدينة قلعة دزة 1974 وإطلاق النارعلى إنتفاضة 1982،"بكل مجد نستذكر شهداء قلعة دزة وجميع شهداء شعب كوردستان ".