سیاسة

بعد مهاجمة السجون الكشف عن مصير الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

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العالم

قالت محطة روسيا اليوم نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يتلقى الرعاية الطبية حاليا بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم، وذلك بعد الأنباء عن فرار عشرات السجناء من سجن "كوبر".

وأشارت المحطة إلى التحقق من وجود البشير تحت الرعاية الطبية في أعقاب تداول أنباء كثيفة عن فرار العشرات من السجناء من ذات السجن الذي يُحتجز فيه ورموز دولته في الخرطوم بحري.

وفي وقت سابق ، أفادت مواقع سودانية بفرار عدد كبير من المساجين من سجن كوبر شمالي الخرطوم، فيما تضاربت الأنباء بشأن هروب الرئيس المعزول عمر البشير وقادة النظام السابق.

وأكدت المصادر نفسها أن الهجوم المتكرر والاشتباكات حول سجن "كوبر" أدى إلى إطلاق سراح العديد من السجناء مشيرة إلى أن السجناء السياسيين ما زالوا قيد الاحتجاز.

وكان  قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو قال، إن 90 بالمئة من عناصر الجيش السوداني خارج الخدمة ، فيما قدم اعتذاره للشعب السوداني معتبرا أن "الديمقراطية لها ثمن".

و أضاف أن "الجيش السوداني يقاتل الآن بما يسمى بالمجاهدين وكتائب مسلحة، ونحن الآن لا نقاتل الجيش لأن 90 بالمئة من عناصره خارج الخدمة، وهؤلاء الذين نقاتلهم "مرتزقة".على حد وصفه .

 

 

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