فؤاد حسين ونظيره الإيراني يبحثان زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة إلى طهران

أربيل (كوردستان 24 ) - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع نظيره الإيرانيّ أمير حسين عبد اللهيان،الزيارة المرتقبة لرئيس الجُمْهُوريَّة عبداللطيف رشيد إلى طهران.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نسخة منه اليوم الاثنين، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيرانيّ أمير حسين عبد اللهيان، تعزيز أوجه العلاقات الثنائيَّة، وأهمّيَّة الارتقاء بآفاق التعاون في كلِّ المجالات إلى ما يُلبِّي طموح البلدين الصديقين".

وأضاف، أن "وزير الخارجية تطرق إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الجُمْهُوريَّة عبداللطيف رشيد والوفد المُرافق له إلى طهران، مُقدماً شكره لوزير الخارجيَّة الإيرانيّ على اتصاله وتهنئته بمُناسبة حلول عيد الفطر المُبارك".

وأشار البيان إلى، أن "الجانبين تبادلا الرؤى، والأفكار بشأن القضايا الإقليميَّة والدولـيَّة محلّ الاهتمام المُشترَك، كما تباحثا في تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، والتحدِّيات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام، والاستقرار من خلال تضافر جهُود الأطراف فيها".

من جانبه، تطرق وزير الخارجيَّة الإيرانيّ إلى "التطورات الأخيرة بين بلاده والمملكة العربيَّة السعوديَّة،لاسيما بعد التوصُّل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بينهما، مُقدماً شكره للوزير فؤاد حسين مرةً أخرى على الدور الإيجابيّ الذي لعبته الحكومة العراقيَّة في مساعدة الجانبين للوصول إلى تفاهمات ثم إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في الصين".