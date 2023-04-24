طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً في المناطق الوسطى والشمالية وسيكون صحوا في المنطقة الجنوبية ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".