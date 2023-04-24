ثقافة وفنون

انعقاد مؤتمر البحث الكوردي في لندن

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يستمر المؤتمر ليومين متتاليين
يستمر المؤتمر ليومين متتاليين
کوردستان لندن البحث الكوردي مارتن فان بروسين

أربيل (كوردستان 24)- ينعقد اليوم الاثنين، مؤتمر البحث الكوردي في العاصمة البريطانية، لندن، ويستمر لمدة يومين.

وينظم المؤتمر، مركز دراسات الشرق الأوسط للاقتصاد والعلوم السياسية الذي يعدّ جزءاً من جامعة لندن، وحضّر لهذا المؤتمر منذ فترة طويلة.

وتولي جامعة لندن اهتماماً كبيراً للمسألة الكوردية، حيث أجرت خلال السنوات الخمس الماضية سلسلة دراسات حول كوردستان.

 ويشارك في المؤتمر نحو 100 أكاديمي كوردي وأجنبي، لدى البعض منهم كتب وأبحاث عديدة عن كوردستان.

وأبرز المشاركين، البروفيسور مارتن فان بروسين، الذي أجرى أبحاثاً في الأجزاء الأربعة من كوردستان لمدة نصف قرن، ولديه سبعة كتب وأبحاث عن كوردستان والكورد.

وسيركز المؤتمر على القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أجزاء كوردستان الأربعة.

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