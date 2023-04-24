الأمم المتحدة تُبقي عدداً من موظفيها في السودان وتتوقّع امتداد العنف لكامل المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن أعمال العنف المتواصلة في السودان بين الطرفين المتحاربين قد "تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها".

وقال اليوم الاثنين: "علينا جميعاً أن نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان من حافة الهاوية"، مجدداً الدعوة إلى "وقفٍ لإطلاق النار"، وفق فرانس برس.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في بيانٍ في وقتٍ مبكّر من اليوم الاثنين، الإبقاء على عدد من موظفيها في السودان وعلى رأسهم المبعوث الخاص للأمين العام فولكر بيرتيس.

وكان 700 من موظفي الأمم المتحدة وموظفي السفارات والمنظمات غير الحكومية قد وصلوا إلى ميناء بورتسودان لإجلائهم.

وأفاد البيان، أنه "تم بالفعل إجلاء 43 من موظفي الأمم المتحدة المُعينين دولياً و29 من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الجنينة (غرب دارفور) وزالنجي (وسط دارفور) إلى تشاد".

وأضاف: "سيبقى عدد بسيط من الموظفين المُعينين دولياً، من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتيس، في السودان وسيواصلون العمل من أجل حل الأزمة الحالية".