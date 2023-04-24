اقتصاد

المركزي العراقي يعلّق على انخفاض أسعار الدولار

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الدفع النقدي للدولار أصبح منضبطاً مع إجراءات المنصة الإلكترونية
الدفع النقدي للدولار أصبح منضبطاً مع إجراءات المنصة الإلكترونية
العراق البنك المركزي العراق الدولار

أربيل (كوردستان 24)- أكّد البنك المركزي العراقي، أن الدفع النقدي للدولار أصبح منضبطاً مع إجراءات المنصة الإلكترونية، ما دفع بتراجع سعره في السوق.

وقال مستشار البنك المركزي، إحسان الياسري: "كل التجار بما فيهم التجار الصغار أصبح بإمكانهم الحصول على الدولار من خلال المنصة الإلكترونية، والدفع النقدي للدولار أصبح منضبطاً مع إجراءات المنصة".

وأضاف: "على ضوء ذلك من الطبيعي أن يبدأ الدولار بالتراجع أمام الدينار في السوق لسعره الطبيعي الذي وضعه البنك المركزي؛ لأن الدولار سلعة حاله حال أي سلعة أخرى تُلبى طلبات شرائها"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وتابع: "طالما تلبى طلبات الشراء على الدولار عبر المنصة، لن يبقى هنالك سبب للتاجر أن يبيع بالدولار ونأمل أن يكون البيع بالدينار فقط لأنه عملة البلد".

 وثانياً، بحسب الياسري "لا يوجد سبب للتمسك بسعر معين، لأن الدولار متوفر لمن يطلبه كالتاجر ومن يحتاجون السفر للعلاج والمسافر والطالب الذي يدرس في الخارج".

 

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