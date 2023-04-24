روسيا تعلن تحطم طائرة بدون طيار "أوكرانية'' قرب موسكو

أربيل (كوردستان24)- تحطمت طائرة بدون طيار "أوكرانية" على بعد نحو خمسين كيلومترا من موسكو بدون وقوع إصابات أو أضرار، وفق ما أعلنت السلطات الروسية الإثنين. يأتي هذا الحادث في خضم مخاوف من وقوع هجمات في روسيا قبل أيام من الأعياد الوطنية الكبرى.

وهذه هي الحادثة الثانية التي يتم الإبلاغ عنها في منطقة موسكو منذ بدء الهجوم بأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقد استهدفت طائرة مسيّرة مناطق روسية أخرى أحيانا بعيدة جدا من الحدود الأوكرانية.

وكتب إيغور سوخين المسؤول عن منطقة بوغورودسك على تلغرام "تحطمت مسيّرة أوكرانية الصنع في منطقة بوغورودسك" على بعد نحو 50 كيلومترا شرقي موسكو، حيث عثر عليها أحد السكان الأحد في غابة.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة ريا نوفوستي إن الطائرة المسيّرة حسب المعلومات الأولية "لم تكن تحمل ذخيرة".

ونقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر محلي آخر قوله إن المسيّرة كانت قادرة على حمل نحو 18 كيلوغراما من المتفجرات.

هواجس أمنية

في أعقاب هذا الحادث، أعلن سوخين أنه تم لأسباب "أمنية" إلغاء العرض والحفل الموسيقي المقررين في منطقة بوغورودسك في 9 أيار/مايو بمناسبة إحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في عام 1945.

قال سوخين "إنه قرار صعب بالنسبة لنا لكن يجب اتخاذه. الأمن هو أهم شيء اليوم. والنصر دائما في قلوبنا".

وقررت مناطق روسية أخرى منها منطقتا كورسك وبلغورود المتاخمتان لأوكرانيا وكذلك شبه جزيرة القرم التي تم ضمها، إلغاء العروض في هذا التاريخ للأسباب نفسها.

من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن العرض العسكري الرئيسي للبلاد، في الساحة الحمراء في موسكو لم يلغ حتى الآن. وصرح للصحافيين الإثنين "الاستعدادات جارية للعرض وسيقام. سيكون حدثا تقليديا مهما".