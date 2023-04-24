"النقل" تكشف تفاصيل التاكسي النهري في بغداد ومحافظات أخرى

أربيل (كوردستان 24)- وجّه وزير النقل العراقي، رزاق محيبس، الشركة العامة للنقل البحري، بالعمل على تفعيل وإنجاز جميع مشاريع التاكسي النهري في بغداد والمحافظات، بما يوفر خدمات نقل آمنة ومناسبة للمواطنين.

وذكرت وزارة النقل العراقية، نقلاً عن محيبس قوله: إن "إدخال تلك المشاريع في الخدمة سيعظم الموارد الاقتصادية للدولة، كما أنه يدعم قطاع السياحة، ويخفف من الزحامات المرورية أيضاً".

وأضافت: "المنهاج الوزاري يتبنى دراسات وخطط خاصة بتطوير مشاريع النقل النهري في عدد من المحافظات، وبالتالي فإن كثيراً من تلك المشاريع الخدمية والترفيهية ستدخل الخدمة قريباً، في أماكن سياحية ومدنية".

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، الاثنين، أن "هناك أربعة مراسٍ في بغداد وهي (مرسى الجادرية، الكاظمية، العطيفية، ومرسى خضر الياس)".

وتابع البيان، أن "محافظة واسط تضم (مرسى شمال السدة ومرسى جنوب السدة)، أما محافظة بابل فتضم (مرسى الكورنيش (الافتتاح قريبا) ومرسى المنتجع (الافتتاح قريبا)، وفي النجف الأشرف هناك (مرسى الكوفة)، فيما تعمل الوزارة على استكمال اجراءات افتتاح مراس هي قيد الموافقات الحكومية في محافظة كربلاء المقدسة".

وأشار إلى أن "محافظة البصرة تضم مرسى رصيف العشار، مرسى القصور الحكومية، ومرسى موقع MKG المتكامل، وفي محافظة ذي قار يعمل (مرسى سوق الشيوخ ومرسى الجبايش)".

في حين تضم الرمادي، مركز محافظة الأنبار ـ (مراسٍ قيد الموافقات الحكومية)، وفي محافظة نينوى هناك مراس قيد الموافقات الحكومية، والتي تعمل الوزارة على استكمال إجراءاتها قريباً لإدخالها الخدمة".