وزارة العمل العراقية: 163 ألف شخص يتلقّون مساعداتٍ مالية بشكلٍ غير قانوني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن وجود 163 ألف شخص يتلقّون مساعداتٍ مالية من شبكة الحماية الاجتماعية بشكلٍ غير قانوني.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي في تصريحٍ صحفي، " تم الكشف عن تسجيل 163 ألف شخصٍ بشكلٍ قانوني ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".

مؤكّداً في الوقت ذاته على مواصلة العمل "للتحقق من بيانات العوائل المستفيدة واستبعاد الأسر غير المستحقة".

ولفت الأسدي إلى أنهم جمعوا "آلاف البلاغات عن وجود أعدادٍ كبيرة من المسجّلين في شبكة الحماية الاجتماعية المخالفين لشروط الحصول على المساعدة".

وقال: "أطلقنا حملةً بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لاستبعاد غير المؤهلين".

لافتاً إلى اتخاذ إجراءاتٍ قانونية بحقهم واسترداد المبالغ المستلمة.