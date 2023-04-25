صحة كركوك: تسجيل 313 حالة ولادة و77 حادث سير خلال أيام العيد

أربيل (كوردستان24)- اعلن مدير عام دائرة صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق عن نجاح خطة الاسناد الطبي الطارئ المعمول بها من قبل كافة الاقسام والمستشفيات والقطاعات خلال عطلة العيد.

وأضاف مدير عام دائرة صحة كركوك بأن "عدد المُراجعين بلغ ( 8785) مراجعاً مقسما الى شعب الطوارئ والاستشاريات والعيادة الخافرة في المُستشفيات، وعدد العمليات الجراحية 213 عملية (فوق الكبرى – كبرى – متوسطة – صغرى – قيصرية) بينما بلغ عدد حالات الولادة (313) حالة مقسما الى ولادة اعتيادية و قيصرية، وإن عدد الإحالات خارج المحافظة التي تم نقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى (15 ) إحالة، وإن "الملاكات المختبرية اجرت (7583) فحصا مختبريا، و الأشعة والسونار والرنين والمفراس بلغ (2568) كما وبلغ عدد حوادث السير (77) وحالات الغرق 2 واصابات الأطفال بالصجم 2.

وعبّر مدير عام صحة كركوك عن ارتياحه لمُستوى الخدمات المُقدمة للمراجعين وفقا لنجاح خطة الاسناد الطبي والتي تم تنفيذها مع فجر عيد الفطر المبارك من قبل مدراء اقسام والمستشفيات والقطاعات التابعة لدائرة صحة كركوك، ولفت إلى إن" الفرق الرقابية الصحية في قسم الصحة العامة والقطاعات الصحية والجهات الساندة لها ، تمكنت خلال فترة تطبيق الخطة ذاتها من ضبط واتلاف وغلق محال عدة استنادا لتعليمات وزارية معمول بها.