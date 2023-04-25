ریاضة

إقليم كوردستان يستضيف كأس "كونيفا 2024" لكرة القدم

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ملعب فرنسو حريري في أربيل
ملعب فرنسو حريري في أربيل
کوردستان فرنسو حريري أربيل كأس كونيفا

أربيل (كوردستان 24)- حصل إقلیم كوردستان على حق استضافة كأس كونیفا  (CONIFA) 2024  بين الأقاليم لكرة القدم.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الكوردستانية، شوان عزيز، إن البطولة ستقام في السليمانية وأربيل ودهوك وزاخو.

وكان وفدٌ يمثل كونيفا زار إقليم كوردستان في مارس آذار الماضي،  لتقييم الوضع الأمني ومستوى الملاعب في الإقلیم، وفق بيانٍ لموقع حكومة كوردستان.

من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الكوردستاني لكرة القدم، جلال سعيد،  إن البطولة ستبدأ منتصف العام المقبل (2024) وسيشارك فيها 16 إقلیماً.

وكانت ثماني مناطق قد تقدمت بطلبات لاستضافة البطولة، لكن إقليم كوردستان حصل أخيراً على حق استضافة النسخة الرابعة من الكأس.

كونیفا هي منظمة عالمية غير ربحية تدعم فرق كرة القدم للأقالیم، تأسست في حزیران 2013 وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في حزیران 2014 في السويد بمشاركة 12 منتخباً.

 

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