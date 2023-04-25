قوات حماية البيئة بدهوك توقِف 129 من صيادي الأسماك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات حماية البيئة في دهوك، عن توقيف العشرات من صيادي الأسماك منذ بدء حظر الصيد في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم قوات البيشمركة لحماية البيئة في دهوك، عبد الستار عبد الحميد، خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، "تم توقيف 129 صياداً منذ إعلان الحظر في الـ 15 أبريل نيسان الجاري".

ونُفّذت عمليات التوقيف، وفقاً لـ عبد الحميد، على فترات، ففي الرابع من نيسان أوقفت قوات حماية البيئة 30 صياداً، و37 آخرين أوقفوا بتاريخ 6 نيسان، و14 صياداً في الـ 9 نيسان، و12 آخرين في الـ 17 من الشهر ذاته.

وأضاف، "بينما في ثاني أيام العيد المصادف لـ 22 نيسان، أوقفت قوات البيشمركة 36 صياداً، ليصبح عدد الموقوفين 129 صياداً".

وأكّد المتحدث باسم قوات البيشمركة لحماية البيئة في دهوك، أن إعلان حظر الصيد بجميع أنواعه "سيستمر حتى تاريخ 15 يونيو حزيران القادم". منوّهاً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

في غضون ذلك، حذّر عبد الحميد من عمليات صيد الأسماك بواسطة الكهرباء والتسميم والقنابل، مشدداً على أن هذه الطرق محظورة في كل مكان وفي كل الأوقات، لافتاً إلى ضرورة استخدام الصيادين الشباك والصنارات.

وكان إقليم كوردستان أعلن في وقتٍ سابق، حظر صيد الأسماك في موسم التكاثر لمدة شهرين، اعتباراً من الـ 15 أبريل نيسان ولغاية 15 يونيو حزيران القادم.