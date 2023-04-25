سیاسة

رئيس الوزراء الهولندي يؤكّد التزام بلاده بتطوير القطاع الزراعي في كوردستان

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مسرور بارزاني ومارك روته (أرشيفية)
مسرور بارزاني ومارك روته (أرشيفية)
کوردستان مارك روته مسرور بارزاني هولندا

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، رسالةً من رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أكّد خلالها على العلاقة المتينة التي تربط بلاده بإقليم كوردستان، لا سيّما في تنمية المجال الزراعي.

وفي رسالته التي أرسلها اليوم الثلاثاء، شدّد "روته" على التزام هولندا في النهوض بالقطاع الزراعي في إقليم كوردستان، والذي يعد جزءاً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال التنويع الاقتصادي.

كما تطرق رئيس الوزراء الهولندي إلى جملة من الفرص المواتية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في مجالات التبادل التجاري، والاستفادة من الخبرات والتجارب والمشاركات في البرامج التدريبية.

 

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