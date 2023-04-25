مدير مستشفى الأطفال بالسليمانية: هناك 5 إصابات بالسحايا يومياً

أربيل (كوردستان 24)- كشف مدير مستشفى جمال أحمد رشيدي للأطفال في السليمانية، الدكتور "بشدر عبد الله"، عن تشخيص خمس حالات إصابة بالسحايا يومياً في المحافظة.

وقال عبد الله في مؤتمرٍ صحفي، الثلاثاء: "ناقشنا حالات التهاب السحايا عدة مرات، وبدأنا باتخاذ الإجراءات مبكّراً، والآن يتم تشخيص خمس حالات على الأقل يومياً".

وأضاف: "بعض الحالات تتفق على أن تفشي المرض جرثومي، لكن معظم الأطباء يعتقدون أن التهاب السحايا عدوى فيروسية".

ولفت عبد الله خلال المؤتمر الذي حضرته كوردستان 24، أن "الفيروس موجود منذ مئات السنين، لكنه الآن يمكن أن يكون سلسلة من عمليات الانتقال الأسرع".

وتابع: "تختلف الالتهابات الفيروسية عن الجرثومية، لكن معظم الفيروسات تتطلب وقتاً للشفاء، وإذا كان المريض متأكداً من أن الإصابة فيروسية؛ حينها لا حاجة للمضادات الحيوية".

وزاد: "بالعموم الآثار الجانبية للحالات الفيروسية أقل من الالتهابات الجرثومية، لأن العواقب في العدوى الجرثومية تكون وخيمة، مثل الشلل الدماغي وفقدان البصر".

وأكّد مدير مستشفى الأطفال، أنه "رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة، إلا أن معظم الحالات تتعافى بسرعة وتستقر حالة المريض في غضون يومين من العلاج".

ولفت عبد الله، "بعد التأكد من نتائج الفحوصات الطبية والعدوى فيروسية، سنتخذ قراراً نهائياً بإرسال معظم المرضى لمنازلهم، تجنباً لحدوث الازدحام وتبديد مخاوف الناس وقلقهم".

وقال: "هناك العديد من الحالات التي لا يتم تشخيصها، ولكن إذا كان معظمها فيروسيًا، فإنهم مصابون بشكل خفيف ولا يمكن علاجهم إلا بالأدوية ولا داعي لمكوثهم في المستشفى".

وتعليقاً على وفاة طفل يعتقد أنه مصاب بالتهاب السحايا، قال عبد الله: "كان الطفل يعاني من حالة إسهال وقيء، ونُقِل في وقتٍ متأخر إلى المستشفى، مع ذلك لم يتم إعطاؤه الكانولا، وأُرسِل إلينا، لكن للأسف توفي في الطريق".

وفي وقتٍ سابق، وبناءاً على توصية الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة في إقليم كوردستان، لمتابعة حالة التهاب السحايا لدى الأطفال، قررت وزارة الصحة تشكيل لجنة طبية طارئة مؤلفة من أطباء ذوي خبرة، لزيارة حلبجة والسليمانية لمتابعة حالات الإصابة بالتهاب السحايا واتخاذ الإجراءات الوبائية والكشف عن الحالات وتشخيصها وعلاجها ومتطلبات حالة المرضى في مستشفيات الأطفال.