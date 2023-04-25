باحثة بريطانية: العمال الأجانب يشعرون بالأمان والاستقرار في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قالت الباحثة البريطانية أيلينور كوفمان، ان العمال الأجانب، وخصوصا النساء منهم، يشعرون بالأمان والإستقرار في إقليم كوردستان، مشيرة الى أنهم يؤكدون أن هذا من أهم الأسباب التي تدفعهم الى التوجه للإقليم للعمل فيه.

وأجرت البروفيسورة أيلينور كوفمان، المحاضرة في جامعة ميدلسكس في المملكة المتحدة، العديد من الأبحاث بخصوص هجرة العمال للعمل وقضايا المواطنة.

وجاء حديث كوفمان لمراسل كوردستان24 دلوفان عماد الدين، على هامش مؤتمر البحث الكوردي في جامعة لندن.

وأكدت الأكاديمية البريطانية، أنها أجرت عدة مقابلات مع عمال أجانب في مدينتي دهوك وأربيل، وقالت "نعم، يشعر العمال الأجانب بالأمن والأمان في إقليم كوردستان".

وأضافت "أكدوا أنهم وعائلاتهم شعروا في البداية بالخوف، عندما أدركوا أن إقليم كوردستان جزء من العراق، لكن عندما وصلوا إلى المنطقة، شعروا بالأمان والإستقرار".

وتابعت "مسألة الإحساس بالأمان مهمة جدا لدى العمال الأجانب، وإذا لم يتوفر الأمن فإنهم غير مستعدين للبقاء في إقليم كوردستان".

وأشارت الباحثة البريطانية الى أنها كررت المقابلة مع الأشخاص أنفسهم بعد عدة سنوات، وكانت الإجابة هي نفسها.

ويعمل أكثر من 30 ألف عامل أجنبي في إقليم كوردستان، في مختلف القطاعات ومعظمهم من دول آسيا الجنوبية مثل الفيليبين وبنغلاديش، بالإضافة الى أعداد من العمال القادمين من الدول المجاورة للعراق.