سیاسة

رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيهاً بشأن العراقيين المقيمين في السودان

author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين بالسودان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تابعته كوردستان 24 ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في جمهورية السودان".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لضمان سلامتهم بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرّة في السودان".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف