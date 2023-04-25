رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيهاً بشأن العراقيين المقيمين في السودان

أربيل (كوردستان 24 ) - وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين بالسودان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تابعته كوردستان 24 ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في جمهورية السودان".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لضمان سلامتهم بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرّة في السودان".