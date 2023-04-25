الخارجية توجه نداءً "عاجلاً" للعراقيين في السودان وتحدد موقعاً للإجلاء

أربيل (كوردستان 24 ) - وجهت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، نداءً "عاجلاً" للعراقيين في السودان فيما حددت موقعاً للإجلاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان تابعته كوردستان 24 إنه "تنفيذاً لرحلة الإجلاء المُقرَّرة التي تعمل عليها غرفة عمليات الإستجابة الدبلوماسيَّة الطارئة في وزارة الخارجيَّة، ندعو أبناء الجالية العراقيَّة في السودان، إلى التجمُّع في منطقة (المنشية) الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة عند شركة MTN".

واضاف أنه "سيكون موعد إنطلاق حافلات النقل في يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26، في الساعة السادسة صباحًا متجهةً إلى بورتسودان".

وتابع "نهيبُ بأبناء جاليتنا الكرام، إلتزام الحيطة والحذر أثناء إنتقالهم من مساكنهم إلى الموقع المُحدَّد ولمن أرادَ، مزيداً من المعلومات، الإتصال على الأرقام في أدناه".

الارقام:

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