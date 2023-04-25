سیاسة

دمشق تنفي صحة بيان تركي بخصوص خطوات تتعلق بتطبيع العلاقات مع أنقرة

author_image سوار أحمد
کوردستان سوريا انقرة التطبيع

أربيل (كوردستان24)- نفى مصدر سوري اليوم الثلاثاء، صحة بيان صادر من وزارة الدفاع التركية، تتحدث فيه عن عن خطوات ملموسة بخصوص تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

ونقلت جريدة الوطن السورية، عن مصدر سوري، انه لا صحة للبيان الذي بثته وزارة الدفاع التركية والتي تتحدث عن خطوات ملموسة تتعلق بتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا".

وأضاف "وما حصل في الاجتماع بين وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا وإيران كان للبحث في آلية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية ولم يتطرق الاجتماع إلى أية خطوات تطبيعية بين البلدين".

وأضاف المصدر أن التطبيع أو العلاقة الطبيعية بين تركيا وسوريا تعني انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وبغير الانسحاب لا تنشأ ولا تكون هناك علاقات طبيعية.

وتابع المصدر: إن الانسحاب هو أول مسألة يجب أن يتم حسمها في مباحثات عملية التطبيع.

ل

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف