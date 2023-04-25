انخفاض جديد في سعر صرف الدولار في العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - انخفضت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 141 الف دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 139 الف دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

وعزا الخبير المالي مصطفى حنتوش، اليوم الثلاثاء، اسباب انخفاض اسعار الصرف لإرتفاع مبيعات البنك المركزي الى اكثر من (150) مليون دولاراً يوميا.

وقال حنتوش في تصريحات صحفية ، إن "موافقة المنصة على 80% من التحويلات، عزز عرض الدولار بالسعر الرسمي وقلل الطلب على السوق الموازي".

وأضاف حنتوش، أن "استقرار اسعار الدولار بمستوى من 132 الى 135 الف دينار، مرتبط بالسيطرة على التجارة مع ايران وسوريا وغسيل الاموال