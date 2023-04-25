سیاسة

كورد مقيمون في السودان يستنجدون بحكومة كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان السودان كورد حكومة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- ناشد كورد يقيمون في السودان، اليوم الثلاثاء، مؤسسة بارزاني الخيرية، وحكومة إقليم كوردستان، لمساعدتهم، بسبب الصراع الدائر في البلاد.

وفي بيان أُرسل من قبل 200 اسرة كوردية مقيمة في السودان الى كوردستان 24، دعت هذه العوائل وهي من مناطق سري كانية وتل أبيض وعفرين وكوباني بكوردستان سوريا، حكومة الإقليم الى مساعدتها.

وقال إبراهيم، أحد مواطني كوردستان سوريا، ويقيم حاليا في السودان، لكوردستان 24 إن العائلات الكوردية تقيم في السودان منذ نحو 10 سنوات.

وأضاف "لا أحد يسأل على أحوالنا، والوضع خطير، والصراع الداخلي يتدهور يوما بعد يوم".

واندلعت الاشتباكات في السودان في منتصف نيسان ابريل الجاري، بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، وعلى اثرها سقط مئات القتلى من الجانبين من أجل السيطرة على ثالث أكبر دولة في إفريقيا.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف