كورد مقيمون في السودان يستنجدون بحكومة كوردستان

أربيل (كوردستان24)- ناشد كورد يقيمون في السودان، اليوم الثلاثاء، مؤسسة بارزاني الخيرية، وحكومة إقليم كوردستان، لمساعدتهم، بسبب الصراع الدائر في البلاد.

وفي بيان أُرسل من قبل 200 اسرة كوردية مقيمة في السودان الى كوردستان 24، دعت هذه العوائل وهي من مناطق سري كانية وتل أبيض وعفرين وكوباني بكوردستان سوريا، حكومة الإقليم الى مساعدتها.

وقال إبراهيم، أحد مواطني كوردستان سوريا، ويقيم حاليا في السودان، لكوردستان 24 إن العائلات الكوردية تقيم في السودان منذ نحو 10 سنوات.

وأضاف "لا أحد يسأل على أحوالنا، والوضع خطير، والصراع الداخلي يتدهور يوما بعد يوم".

واندلعت الاشتباكات في السودان في منتصف نيسان ابريل الجاري، بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، وعلى اثرها سقط مئات القتلى من الجانبين من أجل السيطرة على ثالث أكبر دولة في إفريقيا.