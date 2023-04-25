سیاسة

جوتيار عادل: هناك مشكلة في إدارة الواردات في محافظة السليمانية

author_image سوار أحمد
کوردستان جوتيار عادل السليمانية الرواتب

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل الثلاثاء، أنه لا توجد مشكلة في الدخل في محافظة السليمانية، ولكن هناك مشكلة في إدارة الموارد وكيفية استخدام هذا الدخل لتوفير رواتب الموظفين.

وجاء حديث عادل، خلال مشاركته في غرفة الأخبار في كوردستان24، ان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أشار في وقت سابق الى ضرورة عدم تسييس مسألة الرواتب، مؤكدا ان الحكومة بذلت كافة جهودها لتنظيم تحصيل الإيرادات من أجل توفير الرواتب وتوزيعها.

وأشار جوتيار عادل الى أنه لاتوجد مشكلة في الواردات المالية، بل تكمن المشكلة في كيفية إدارة هذه الواردات، لافتا الى ان سكان محافظة السليمانية يدفعون ضريبة سوء إدارة الدخل.

في غضون ذلك أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتوفير الرواتب، وأن مبلغ 400 مليار دينار، سيتم تخصيصه لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين.

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