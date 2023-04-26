سیاسة

السوداني يوجه بإرسال طائرتين لنقل العراقيين العالقين في السودان

"تواجه عمليات الإجلاء تحديات توفير الحماية للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم"
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العراق

‌أربيل (كوردستان 24 ) - وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب الأحداث الدامية هناك.

وذكر بيان لمكتب السوداني، إن الأخير وجه ايضاً الجهات الأمنية المختصة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة المواطنين وإعادتهم إلى أرض الوطن بالسرعة الممكنة.

وكانت السعودية قد تمكن من اجلاء مقيمين من عدة دول بينهم ثلاثة أشخاص من العراق.

وتواجه عمليات الإجلاء تحديات توفير الحماية للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم وكيفية نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان.

وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان، للمساعدة في عمليات الإجلاء التي تقوم بها الدول من الميناء الخاص بالمنطقة.

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