"بارزاني الخيرية" تلتقي عدة منظماتٍ إنسانية في ألمانيا (فيديو)

أربيل (كوردستان 24)- التقت مؤسسة بارزاني الخيرية، مع عدد من المنظمات الإنسانية الألمانية، وناقشوا سبل التعاون وتقديم المساعدات لأبناء عفرين، جنديرس، سنجار، ومناطق كوردستانية أخرى.

يأتي ذلك، بعد لقاءٍ جمع وفداً من مؤسسة بارزاني الخيرية، بعدد من البرلمانيين الألمان وممثلي المنظمات الإنسانية في مدينة إيسن الألمانية، أمس الثلاثاء.

وقال العضو الإداري في مؤسسة بارزاني الخيرية، رواج حاجي، لـ كوردستان 24: "هناك دفعة مساعدات أخرى مكوّنة من 20 شاحنة في باب السلامة الحدودي، مرسلة إلى عفرين وجنديرس والمناطق المحيطة".

من جانبها، قالت نائبة رئيس برلمان ولاية "NRW" الألمانية، بيريفان إيماز لـ كوردستان 24: "نحن سعداء جداً بالاتفاق مع مؤسسة بارزاني الخيرية، وسنحاول الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية".

تأتي زيارة وفد مؤسسة بارزاني الخيرية، بناءاً على دعوةٍ من منظمة "كاريتاس" الألمانية، حيث من المقرّر إجراء لقاءاتٍ أخرى في الأيام المقبلة في العاصمة برلين.

في غضون ذلك، كرّم وفد مؤسسة بارزاني الخيرية المنظمات الألمانية تقديراً لجهودها الإنسانية في مساعدة الكوردستانيين.