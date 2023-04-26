صحة كوردستان بخصوص مرض السحایا تۆكد: المرض تحت السيطرة في الإقليم

أربيل (كوردستان 24 ) - أكدت وزارة الصحة في إقليم كوردستان ،اليوم الأربعاء، أن مرض السحايا تحت السيطرة ، فيما شددت على ضرورة الإلتزام بالتعليمات الوقائية.

وقالت الوزارة في بيان تابعته كوردستان 24 إن: "لجنة طبية زارت محافظة حلبجة للوقوف على أسباب انتشار مرض السحايا ووضع انتشار المرض هناك ومعرفة ما تحتاجه المستشفيات"، مبينة ان "اللجنة ستتوجه الى محافظة السليمانية أيضا لنفس السبب".

و أكدت الوزارة أن "هذا المرض تحت السيطرة في اقليم كوردستان"، مطالبةً المواطنين "بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية و النظافة الشخصية وعرض الأطفال على الطبيب المختص في حال ظهور علامات المرض عليه اضافة الى عدم استخدام اي ادوية دون استشارة طبية و الالتزام بالتباعد مع الشخص المصاب و عدم استخدام اغراضه".