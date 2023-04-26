بارزاني الخيرية تنظّم حفلاً فنياً دعماً للأطفال المصابين بالسرطان

أربيل (كوردستان 24)- تنظّم مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع أكاديمية "إدوينا" الأميركية، حفلاً فنياً باسم (الأمل والقوة) للأطفال المصابين بالسرطان يومي الـ 28 و29 أبريل نيسان الجاري.

ومن المقرّر إحياء الحفل في قاعة سعد عبد الله بأربيل في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، بتغطيةٍ إعلامية من مؤسسة كوردستان24، وبمشاركة الفنانين، هَلْوَست، خيرو عباس، هاني وروجين.

وقال المسؤول في مؤسسة بارزاني الخيرية، عمر أحمد في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "أرسلنا الدعوة لعددٍ من الفنانين في أجزاء كوردستان الأربعة للمشاركة في الحفل الذي سيخصص ريعه للأطفال المصابين بالسرطان".

وقال الفنان هَلْوَست محمد، وهو أحد المشاركين من إقليم كوردستان، في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "نريد تخفيف آلام ومعاناة الأطفال المصابين بالسرطان من خلال إحياء هذا الحفل الفني".

وسبق أن نظّمت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع أكاديمية "إدوينا" الأميركية، حفلاً فنياً في الـ 18 مارس آذار 2022، برعاية مؤسسة كوردستان 24، دعماً للأطفال المصابين بالسرطان.