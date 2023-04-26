برئاسة مسرور بارزاني.. مجلس وزراء كوردستان يناقش عدة قضايا

أربيل (كوردستان 24)- يناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، خلال اجتماعه الاعتيادي المنعقد اليوم الأربعاء، عدة قضايا ومواضيع.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانٍ له، "يترأس رئيس مجلس وزراء كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء 26 أبريل نيسان، الاجتماع الدوري لمجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان".

حيث من المقرّر أن يعرض الاجتماع، وفق البيان، "نتائج زيارة فريق مجلس الوزراء إلى نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".

كما سيستعرض الاجتماع عمليات استلام وزارة التجارة العراقية أقماح المزارعين خلال الموسم الحالي 2023.

أما البند الثالث والأخير من المواضيع التي سيناقشها المجلس، فسيكون مخصصاً لعرض مشروع تنفيذ وتعديل قانون تنظيم العمل الأمني في العراق.